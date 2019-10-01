رئيس مكتب مؤتمر حضرموت يحذر ويرسل رسائل جديدة إلى حوار جدة..

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال مسؤول كبير في مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء، إن الشأن الحضرمي سيكون له موقف حيال مخرجات حوار جدة المنعقد هذه الأيام.

جاء ذلك في تدوينه للأمين العام المساعد ورئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء القاضي "أكرم نصيب العامري" على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب العامري فإنه تجري المتابعات وبشكل مكثف لمعرفة نتائج حوار جدة، مضيفاً أنه سيكون لحضرموت موقفا حيال الحوار وفقاً لمصلحة المحافظة.

وفي وقت سابق، قال "العامري" إن "النخب المجتمعية في محافظة حضرموت تقوم بتدارس جميع الخيارات للتعامل مع السيناريوهات المتوقع حدوثها في المحافظة بعد الأحداث التي وقعت في محافظات عدن وأبين وشبوة".

وتستضيف مدينة جدة السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر مفاوضات منذ أكثر من شهر بين الحكومة والمجلس الانتقالي.