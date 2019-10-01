اليمن يخرج عن صمته .. ويعلن عن موقفه من العمليات العسكرية التركية في سوريا

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 697

دانت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها “إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديداً والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي”.

وأضاف البيان “أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية”.

وأكدت وزارة الخارجية عن دعم الجمهورية اليمنية للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، وذلك يوم السبت الموافق ١٢ اكتوبر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.