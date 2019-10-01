وزارة الدفاع تعلن أسماء وصور ومعلومات خاصة عن شهداء القوات المسلحة جراء القصف الإماراتي الغادر

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت وزارة الدفاع، أسماء وصور ومعلومات الشهداء من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في الإستهداف الجوي الإماراتي الغادر بمحافظتي عدن وأبين في الـ 28 والـ 29 من شهر أغسطس.

ونشرت وزارة الدفاع أسماء وصور ومعلومات الشهداء في موقع "26 سبتمبر نت" وذلك تزامناً مع مرور ٤٠ يوماً لهذه الجريمة.

ووقع هذا الاستهداف المتعمد والسافر لقوات الجيش المنضوية تحت مظلة القيادة الشرعية المعترف بها دولياً أثناء تأديتهم الواجب الدستوري والوطني ومشاركتهم في تنفيذ مهمة موكلة إليهم من القيادة العليا في التصدي للمليشيات المتمردة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الامارات.

وقد شن الطيران الحربي التابع لدولة الإمارات أكثر من ١٣ غارة جوية شاركت فيها مقاتلات من نوع f16 وأباتشي، استهدفت بها، مواقع وقوات الجيش الوطني في مناطق مختلفة من محافظتي عدن وأبين.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد وجرح 300 من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، منها ١٣ جثة متفحمة ومفقودة، فيما تم تصفية ١٩ جريحاً داخل المستشفيات بعد نقلهم للعلاج نتيجة تعرضهم لإصابات في الاعتداء الآثم.

كما أسفر القصف عن تدمير وإحراق أكثر من ٢٠ آلية عسكرية وعدد من الأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى تدمير وإحراق ٤ سيارات إسعاف، علاوة على استهداف الطواقم الطبية ومنعهم من إسعاف المصابين.