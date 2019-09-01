عاجل .. الامارات تنسحب من اكبر مقراتها العسكرية في عدن وتنقل العتاد لميناء الزيت وطائرات مروحية تجلي الجنود

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افادت مصادر عسكرية قبل قليل ان الامارات انسحبت واخلت معسكر القاعدة الإدارية الرئيسية في البريقة بعدن من المعدات والآليات.
وقالت المصادر لمأرب برس ان المعدات والاليات الاماراتية تم نقلها على شاحنات الى ميناء الزيت تمهيدا لمغادرتها الى ابوظبي.
وبحسب المصادر اجلت الامارات الحراسات التابعة لمعسكر القاعدة الرئيسية بالبربقة بطائرات مروحية لاعادتهم الى ابو ظبي .
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واوضحت ان ذلك ياتي في إطار اتفاقية لتسليم مهام قيادة التحالف في عدن للقوات السعودية.