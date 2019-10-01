40 يوما على المجزرة الاماراتية : الدفاع اليمنية تكشف معلومات وارقام جديدة .. عدد من تم تصفيتهم ونوع الطائرات المهاجمة وخسائر الجيش الوطني

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أقامت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الخميس، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ،فعالية أربعينية لشهداء القوات المسلحة الذين استهدفهم الطيران الحربي التابعد لدولة الإمارات العربية المتحدة في مناطق مختلفة من محافظتي عدن وأبين يومي 27 و 28 من شهر اغسطس الماضي.

وقال مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، في كلمة وزارة الدفاع ألقاها في الفعالية التأبينية التي حضرها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد الحبيشي وقيادات عسكرية وأمنية وقيادات السلطة بمحافظة شبوة وشخصيات اجتماعية وقبلية " أن القصف الإماراتي تسبب في استشهاد وجرح أكثر من (٣٠٠) ضابط وصف وجندي من أبطال الجيش الوطني أثناء تاديتهم الواجب الدستوري والوطني في مهمة التصدي لمليشيا متمردة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي حاولت اسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة على المعسكرات".

وأضاف اللواء الأشول" أن الطيران الاماراتي شن (١٣) غارة جوية على مدى يومين شاركت فيها مقاتلات اف١٦ واباتشي، تسببت في تدمير واحراق (١٩) الية عسكرية واحراق (٤) سيارات اسعاف كما تم استهداف الفرق الطبية ومنعها من اسعاف الجرحى والمصابين، وتم تصفية (١٩) من المصابين داخل المستشفيات بعد نقلهم إليها لتلقي العلاج".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية المنضوية تحت مظلة السلطة الشرعية المعترف بها دولياً والتي تخوض معارك الدفاع عن الوطن وتقاوم المشروع الايراني ومشاريع الماضي والخراب لن تثنيها تلك الاستهدافات التي لا تخدم سوى المليشيات الحوثية والمشروع الايراني..مشيراً الى ان القوات المسلحة ستظل تؤدي واجبها الدستوري بتنفيذ المهام الموكلة إليها في أي زمان ومكان والحفاظ على الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ووحدة وسيادة اليمن.

وأوضحت كلمة وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية هي من يقع عليها مسئولية استكمال تحرير الوطن وانتزاع ما تبقى من المحافظات التي لا تزال ترزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، والحفاظ على الأمن والسلم المحلي والدولي، ومحاربة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

واشارت الكلمة أن الدماء والتضحيات الغالية التي يقدمها شهداء وأبطال الجيش لن تذهب هدراً ولن تترك سُداً للفوضى والعبث واعادة انتاج مليشيات خارجة عن الدولة والنظام والقانون، وذلك هو عزم شعبنا اليمني.

وأشادت وزارة الدفاع بتضحيات وبطولات أبطال الجيش الوطني في مختلف المناطق والمحاور العسكرية، وفي محور عتق، أحد المحاور التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة..مثمنة المواقف الوطنية لجميع أبناء محافظة شبوة وعدن وأبين وبقية المحافظات الذين وقفوا إلى جانب الجيش الوطني والتفوا مع الشرعية رافضين مخططات التمزيق والتخريب ومحاولات الفوضى والعبث بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

كما اشاد اللواء الأشول في كلمة الوزارة بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية في معركة المصير الواحد ضد العدو الواحد الذي يمثل تهديدا لليمن والمنطقة..مؤكداً أن جهود ومواقف المملكة في اسناد الشرعية وقواتها المسلحة ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين.

من جهته قال الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله "إن ما يتعرض له الوطن وشرعيته الدستورية من مؤامرات وتمرد على الشرعية والزج بالشعب في حروب دفع خلالها خيرة ابنائه من الشهداء وتدمير المكتسبات تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتصدي لكل المؤامرات..مؤكداً على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة وبناء جيش وطني ومؤسسات أمنية بعيدا عن أي تشكيلات أخرى وتوحيد الجهود لمحاربة العدو الحقيقي وبناء الدولة الحديثة.

كما أقيم في الفعالية معرض صور للشهداء الذين قضوا في القصف الاماراتي.