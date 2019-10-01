محكمة سعودية تفاجئ الشيخ سلمان العودة وكل متابعي جلسات محاكمته.. عاجل

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب

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كشف عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، الخميس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، فاجئتنا وقررت تأجيل الحكم على والده.

وقال عبد الله العودة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم..

حيث قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء، 30 أكتوبر الجاري". وتابع :"أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية".

وكان عبد الله العودة، كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده، كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده. وذكر أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن موقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر، يعد "خيانة". السعودية