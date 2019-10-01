الموت يوحد اجنحة حزب الموتمر الشعبي العام المتشظيه.. من الرياض وأبوظبي وصنعاء

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

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نعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليوم السبت وفاة الشيخ والمناضل الكبير / عبد الوهاب مغلس احد مؤسسى المؤتمر الشعبي العام.

معبرة عن عميق حزنها بفقدان هذه الشخصية المناضلة الكبيرة الذي مثل طوال مراحل حياته رمزاً رائداً من رموز الثورة والعمل الوطني اليمني الوحدوي والديمقراطي، وهو بالإضافة إلى كل سجاياه الوطنية كان أحد رموز محافظة تعز ومن كبار وجهائها ومشائخها.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (بفقدان المغفور له الشيخ/ عبد الوهاب مغلس يكون الوطن اليمني قد خسر شخصية شامخة ومعطاءة وانه قد ترك تراثاً من المبادئ والمواقف الصلبة التي تمثل دون شك مدرسة للأجيال اليمنية القادمة.).

وفي بيان النعي عبرت الأمانة العامة عن أحر تعازيها إلى الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ولقواعد المؤتمر ومناصرية ولأسرة الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى .

مؤكدة بأن شعبنا ووطننا اليمني قد فقدوا شخصية وطنية فذه ومناضلاً جريئاً وسياسياً حكيماً عرفه شعبنا اليمني بمبادئه وخياراته ومواقفه الوطنية القومية.

وتطرق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى دور الفقيد البارز في الحوار الوطني الذي تمخض عنه الميثاق الوطني وكان له اسهاما كبيرا في صياغته.

من جانبه بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى احمد وعبدالحفيظ وعبدالله وماجد وحسين عبدالوهاب المغلس والشيخ عبدالقادر المغلس وكافة آل المغلس ، عزاهم في وفاة والدهم ،عبدالوهاب مغلس ابرز وجهاء ومشائخ محافظة تعز، الذي وافاه الأجل ،امس الأربعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني والإجتماعي.

من جانبه بعث الأخ أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ العقيد عبد الله عبد الوهاب مُغلّس وإخوانه وكافة آل مُغلّس بمحافظة تعز، في وفاة الشخصية الوطنية المعروفة الشيخ عبد الوهاب محمد سيف مُغلّس، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

كما بعث جناح المؤتمر الحوثي برقية عزاء حيث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالوهاب مغلس، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والبذل والعطاء تجاه وطنه ومجتمعه.

وأشاد ابوراس في البرقية بمناقب الفقيد ومساهمته الكبيرة في الدفاع عن الثورة والجمهورية فضلا عن الانتصار للوحدة اليمنية بخلاف أعماله الاجتماعية وسعيه لإصلاح ذات البين.