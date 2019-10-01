أخطر تهديد يعلن تفاصيله أردوغان ضد أوروبا خاصة الرافضين لعملية نبع السلام..

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.
وأضاف أردوغان في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية ”سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم“.