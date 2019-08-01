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الخدمة المدنية تعلن الاثنين القادم اجازة رسمية

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن ،يوم الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. 

وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

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