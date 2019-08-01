موقف واحد لـ السعودية وايران والامارات فيما قطر تصمت الخدمة المدنية تعلن الاثنين القادم اجازة رسمية اليوم المنتخب اليمني في مهمة وطنية ستجعله في الصدارة .. التوقيت والقناة الناقلة بعد بياني السعودية والإمارات... أمير قطر يجري اتصالا عاجلا بأردوغان العملية التركية في شمال سوريا: هل نضجت الصفقة؟ قطر تعلن إجراءات جديدة تتعلق بالعمل والإقامة مسؤول أممي رفيع يصل «صنعاء»للمرة الأولى منذ تسلّم مهامه في «اليمن» محافظ «سقطرى»يُشدد على التصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة وهذا ما تعهد به العقيد «الشطهي» بلاغ صحفي هام من جمعية «الإصلاح» الخيرية عقب ممارسات وتصرفات «حوثية» خطيرة ضد الجمعية اللواء سلطان العرادة يدشن خدمة عمل المراقبة والتتبع عبر الأقمار الصناعية لأهم الاليات والمعدات العاملة في المحافظة
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن ،يوم الاثنين القادم ، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة ،وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.