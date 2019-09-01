اليوم المنتخب اليمني في مهمة وطنية ستجعله في الصدارة .. التوقيت والقناة الناقلة

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تتوجه الأنظار عصر اليوم الخميس إلى استاد باختاكور المركزي في طشقند حيث الموقعة المرتقبة والتي تجمع منتخبنا الوطني الأول مع نظيره الأوزباكستاني ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

ويدخل منتخبنا الوطني المباراة بطموح كبيره بحثاً عن احداث المفاجأة ومواصلة تألقه في التصفيات، حيث وان الفوز في المباراة قد يهدي المنتخب صدارة المجموعة في حالة تغلب السعودية على سنغافوره.

ويدرك المدرب الوطني سامي نعاش وابنائه صعوبة المباراة نظراً لقوة المنتخب الاوزبكي المعروف على مستوى القارة والذي يبحث عن التعويض بعد سقوطه المفاجئ في الجولة الأولى امام فلسطين.

وظهرت ملامح الاصرار والعزيمة مصحوبة بالتركيز والترقب على وجوه لاعبي المنتخب خلال الحصة التدريبية الاخية اليوم ، ويبحث هذا الجيل من خلال هذه المباراة على وجهة الخصوص وهذه التصفيات بشكل عام على كتابته اسمائهم في تاريخ الكرة اليمنية من خلال مشاركة استثنائية تسجل في تصفيات كأس العالم وآسيا.

*مواجهات المنتخبين في التصفيات الماضية

تقابل منتخبنا مع نظيره الاوزبكي في التصفيات الماضية المؤهلة الى مونديال روسيا، وكان ذلك في عام 2015 ، وحينها خسر منتخبنا المباراتين، حيث خسر المباراة الأولى في اوزباكستان بهدف نظيف، وخسر المبارة الثانية في قطر بهدف مقابل ثلاثة.

*منتخبنا بالزي الرسمي.. والازبكي بالابيض

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي اقيم صباح اليوم تم اعتماد الوان ملابس المنتخبين، حيث سيلعب منتخبنا بالزي الرسمي والي تكون من اعلام الوطن (احمر-ابيض-اسود) ويرتدي حارس المنتخب الزي الاسود الكامل، وفي المقابل يرتدي المنتخب الازبكي الزي الابيض الكامل، ويرتدي حارس المرمى الزي الاخضر.

وبالنسبة لطاقم التحكيم فسيرتدي اللون الاصفر، علما بان الحكم الرئيسي والمساعد الاول من سوريا، والحكم المساعد الثاني من الاردن، فيما الحكم الرابع من الكويت.

*المؤتمر الصحفي

وفي المؤتمر الصحفي اكد مدرب منتخبنا الوطني سامي نعاش ان المباراة هامة لكلا المنتخبين وان نقاطها ستمنح المنتخب الفائز جرعة معنوية كبيرة في سباق التصفيات.

مشيراً الى ان المنتخب يسعى لتقديم مستوى أفضل مما قدمه في المباراتين الماضيتين امام منتخبي سنغافوره والسعودية.

وعن رده لسؤال احد الصحفيين بان المنتخب الازبكي تراجع ولم يقدم المطلوب منه في مباراة فلسطين،

اجاب النعاش قائلاً: منتخب اوزباكستان من افضل منتخبات القارة.. ورغم ما يمر به يظل منتخب كبير ورقم صعب.، والان لديه مدرب جديد وهذا يؤكد العمل الجاد بحثاً عن المعالجة السريعة والعودة الى المسار الصحيح في التصفيات عبر بوابة منتخبنا، مع ذلك وضعنا كل الاحتمالات وامكانية تغير اسلوب لعبهم مع المدرب الجديد وطريقة لعبنا قد تتغير ايضاً وفقاً لمجريات المباراة.

من جانبه تحدث قائد المنتخب باختصار موضحاً لوسائل الإعلام الأزبكية ان الدوري متوقف في اليمن منذ خمس سنوات وهذا يؤثر على مستوى اللاعب وتطويره.

مشيراً إلى ان النعاش استطاع ان يوجد توليفة متناغمة تضم عناصر الخبرة ممزوجة بحماس اللاعبين الشباب.

واكد سالم ان اللاعبين عازمين على تقديم مباراة قوية والظهور بمستوى مشرف بحثاً عن تحقيق نتيحة إيجابية.

المباراة تأتيكم تمام الساعة الثالثة عصر اليوم على قناة الكأس القطرية ويحتمل ان تنقل عنها قناه السعيدة اليمنية .