بعد بياني السعودية والإمارات... أمير قطر يجري اتصالا عاجلا بأردوغان

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 861

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش تميم مع أردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأصدرت الخارجية السعودية، بيانا أدانت فيه العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في مناطق شمال شرقي سوريا، وهو نفس رد الفعل الإماراتي، التي أصدرت بيانا تدين فيه "بأشد العبارات العدوان العسكري التركي".

إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا وجاء في البيان السعودي ""نعرب عن إدانتنا للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وهو تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية"، معبرة عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي"، كما شددت على "ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها".

أما بيان وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه "تدين الإمارات بأشد العبارات العدوان العسكري التركي. هذا العدوان يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخا في الشأن العربي. موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".