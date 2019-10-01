مسؤول أممي رفيع يصل «صنعاء»للمرة الأولى منذ تسلّم مهامه في «اليمن» محافظ «سقطرى»يُشدد على التصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة وهذا ما تعهد به العقيد «الشطهي» بلاغ صحفي هام من جمعية «الإصلاح» الخيرية عقب ممارسات وتصرفات «حوثية» خطيرة ضد الجمعية اللواء سلطان العرادة يدشن خدمة عمل المراقبة والتتبع عبر الأقمار الصناعية لأهم الاليات والمعدات العاملة في المحافظة الحوثيون يُطيحون بقيادي «حوثي» من رئاسة الوزراء وهذا هو البديل تركيا ترفع جاهزيتها الديبلوماسية إلى أعلى المستويات وتستدعي كل سفراء مجلس الأمن الدائمين وزارة الداخلية اليمنية تزف خبرا سارا لكل منتسبيها ما الذي أجبر واشنطن على الخضوع لمطالب تركيا ولماذا وافق ترامب على مطالب أردوغان؟ زوج يقوم بحلق شعر زوجته بالكامل لسبب تافه قطر تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرات العمل والدخول لأراضيها
وصل الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه السبت الماضي.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية إن رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجديد الجنرال أبهيجيت جوها وصل إلى مطار صنعاء.
وسيلتقي جوها فريق مليشيات الحوثي في لجنة إعادة الانتشار قبل أن ينتقل إلى الحديدة لبدء مهامه في قيادة فريق المراقبين الدوليين خلفا للدنماركي مايكل لوليسغارد.
وكان الجنرال جوها قد استهل مهمته من الرياض الأحد الماضي بلقاء فريق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في تلك الحكومة منصور بجاش، كما التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.