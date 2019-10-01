مسؤول أممي رفيع يصل «صنعاء»للمرة الأولى منذ تسلّم مهامه في «اليمن»

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه السبت الماضي.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية إن رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجديد الجنرال أبهيجيت جوها وصل إلى مطار صنعاء.

وسيلتقي جوها فريق مليشيات الحوثي في لجنة إعادة الانتشار قبل أن ينتقل إلى الحديدة لبدء مهامه في قيادة فريق المراقبين الدوليين خلفا للدنماركي مايكل لوليسغارد.

وكان الجنرال جوها قد استهل مهمته من الرياض الأحد الماضي بلقاء فريق الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في تلك الحكومة منصور بجاش، كما التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.