محافظ «سقطرى»يُشدد على التصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة وهذا ما تعهد به العقيد «الشطهي»

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الأربعاء، مع قيادات أمنية وعسكرية الأوضاع الأمنية والعسكرية والسبل الكفيلة لتنفيذ كافة المهام والواجبات التي من شأنها الإسهام في استتباب الوضع الأمني واستقراره والحيلولة دون حدوث أي اختلالات أمنية أو عسكرية.

وشدد المحافظ محروس خلال اللقاء على ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية وعلى أهمية أن تطلع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الاستثنائي والتصدي بحزم لمن تسولت له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها قيادة محافظة أرخبيل سقطرى والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل استقرار الأوضاع والحفاظ على استتباب الأمن .. مجددا حرص واهتمام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لقيادة محافظة سقطرى وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وخدمة المواطنين.

وعلى نفس الصعيد ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم، مع مدير عام أمن محافظة سقطرى العقيد فائز الشطهي، إعداد خطة أمنية لاستباب الأمن والاستقرار.

ووجه المحافظ محروس خلال اللقاء بتفعيل دور المراكز والوحدات الأمنية من أجل تعزيز واستتباب الأمن وقيام القوات الأمنية بواجباتها الوطنية الموكلة إليها على أكمل وجه.

من جانبه ثمن مدير أمن سقطرى العقيد الشطهي، دور قيادة السلطة المحلية ومواقفها خلف قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مشيداً بمواقف قوات التحالف العربي الداعمة للحكومة.

وتعهد بالوقوف إلى جانب القيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية في سقطرى من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والمساهمة في مواصلة عملية البناء والتنمية في سقطرى.