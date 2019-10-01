اللواء سلطان العرادة يدشن خدمة عمل المراقبة والتتبع عبر الأقمار الصناعية لأهم الاليات والمعدات العاملة في المحافظة

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشن اليوم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة نظام التتبع الآلي لمعدات النظافة عبر نظام (جي بي إس) وهو نظام يمكن من خلاله معرفة الأماكن التي تتحرك فيها معدات النظافة ويعمل "عبر الأقمار الصناعية ويقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان .

كما قام محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى صندوق النظافة والتحسين اطلع خلالها على جهود تحسين المدينة والتحديثات الجديدة في أعمال الصندوق، وخطط تطوير الأداء.

وخلال الزيارة استمع المحافظ من مدير عام الصندوق محمد أحمد عطية إلى شرح عن الجهود التي يقوم بها لتحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء بجهود رفع المخلفات والنظافة، في ظل الاتساع الكبير الذي شهدته عاصمة المحافظة، وانتشار أعمال البناء والتشييد بشكل واسع.

كما استمع المحافظ إلى شرح عن الأعمال الفنية والمخططات لأعمال التحسين للشوارع العامة والفرعية والساحات وأعمال الرصف والتشجير وتنفيذ المجسمات في الشوارع، وكذا جهود رفع المخلفات.

وأشاد المحافظ العرادة في كلمته أمام العمال بالجهود الجبارة التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين والعاملين في الميدان للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي لمدينة مأرب، وحرصهم على مواكبة الاتساع المتزايد للمدينة وأعمال الإنشاء، وازدهار الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأكد المحافظ استعداد السلطة المحلية اعتماد إنشاء مبنى إضافي خاص بإدارة الصندوق، وحرصها على الارتقاء بأدائه وتعزيز قدراته بما ينعكس على صحة وسلامة المجتمع .. وحث قيادة الصندوق والعاملين على بذل المزيد من الجهود، وتكريسها لتحسين مدينة مأرب بما يظهرها كعاصمة تليق بالمحافظة وبإقليم سبأ.

وخلال الزيارة قام ، كما قام بتدشين النظام المحاسبي والإداري للصندوق.

وكان مدير عام الصندوق والعاملون قد أعربوا عن ارتياحهم لزيارة محافظ المحافظة، وما مثلت لهم من دفعة معنوية كبيرة، سيكون لها الأثر الإيجابي على أدائهم وجهودهم في الميدان.