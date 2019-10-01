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الحوثيون يُطيحون بقيادي «حوثي» من رئاسة الوزراء وهذا هو البديل

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص
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أطاح رئيس ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين في صنعاء المدعو مهدي المشاط بنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة المليشيات الانقلابية في صنعاء من منصبه وإستبداله بقيادي آخر. 

 

وبحسب وكالة سبأ النسخة الحوثية فقد أصدر المدعو مهدي المشاط أمس الثلاثاء قراراً قضى بالإطاحة بالقيادي الحوثي ”محمود عبد القادر الجنيد“ من منصبه كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية في الحكومة الانقلابية بصنعاء وتعيين القيادي الحوثي “حسين عبدالله مقبولي“ بدلاً عنه. 

 
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