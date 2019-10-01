تركيا ترفع جاهزيتها الديبلوماسية إلى أعلى المستويات وتستدعي كل سفراء مجلس الأمن الدائمين

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

عدد القراءات 702

استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا والولايات المتحدة)، بغية إطلاعهم على معلومات عن عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بسوريا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية "حامي أقصوي"، في بيان، أنه جرى استدعاء سفراء الدول المذكورة إلى مقر الخارجية بغية إطلاعهم على العملية التي جرى إطلاقها ضد تنظيمي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وقال أقصوي: "بهدف إطلاعهم على عملية نبع السلام، جرى استدعاء أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مقر خارجيتنا"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين ، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال "أردوغان": "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف العملية هو "القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق"