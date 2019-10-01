تركيا ترفع جاهزيتها الديبلوماسية إلى أعلى المستويات وتستدعي كل سفراء مجلس الأمن الدائمين وزارة الداخلية اليمنية تزف خبرا سارا لكل منتسبيها ما الذي أجبر واشنطن على الخضوع لمطالب تركيا ولماذا وافق ترامب على مطالب أردوغان؟ زوج يقوم بحلق شعر زوجته بالكامل لسبب تافه قطر تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرات العمل والدخول لأراضيها تعرف على الموعد الأمثل للاستحمام؟ لاستئناف العمرة... ثلاثة شروط تنتظر إيران تنفيذها من السعودية بيان هام لحزب الاصلاح يوضح كثير من الحقائق ورسائل مباشرة للسعودية والامارات أول تعليق من نصر الله على انسحاب أمريكا وإعلان تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا السعودية تعلن عن بشارة إلى جميع دول العالم... انتظروا نهاية نوفمبر
كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم مخاطبة البنك لصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري أغسطس و سبتمبر
وقال المصدر أنه" تم مخاطبة محافظ البنك المركزي بتاريخ (٥ أكتوبر ٢٠١٩م) لصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهري اغطسطس وسبتمبر" .
وأضاف المصدر : "حرصت قيادة الوزارة بأن يكون الصرف بحسب القوام المعتمد ابتداء من ديوان الوزارة و انتهائا بالقوات الخاصة فرع الحديدة" .
وقال أن قيادة الوزارة تسعى جاهدة لصرف المرتبات عبر مصرف الكريمي ليصل إلى كافة منتسبي الوزارة رغم العديد من الصعوبات التي يفتعلها المخربين لإستغلال معاناة منتسبي الداخلية .