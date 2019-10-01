وزارة الداخلية اليمنية تزف خبرا سارا لكل منتسبيها

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم مخاطبة البنك لصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري أغسطس و سبتمبر

وقال المصدر أنه" تم مخاطبة محافظ البنك المركزي بتاريخ (٥ أكتوبر ٢٠١٩م) لصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهري اغطسطس وسبتمبر" .

وأضاف المصدر : "حرصت قيادة الوزارة بأن يكون الصرف بحسب القوام المعتمد ابتداء من ديوان الوزارة و انتهائا بالقوات الخاصة فرع الحديدة" .

وقال أن قيادة الوزارة تسعى جاهدة لصرف المرتبات عبر مصرف الكريمي ليصل إلى كافة منتسبي الوزارة رغم العديد من الصعوبات التي يفتعلها المخربين لإستغلال معاناة منتسبي الداخلية .