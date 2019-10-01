زوج يقوم بحلق شعر زوجته بالكامل لسبب تافه

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أقدم بنغالي على حلق شعر رأس زوجته بالكامل، بعد عثوره على شعرة في وجبة الإفطار الخاصة به.
ونفذت الشرطة البنغالية عمليات دهم في قرية واقعة بمنطقة غويبورهات شمال غربي البلاد، وألقت القبض على بابلو موندل، 35 عامًا، بسبب فعلته الشنيعة بحق زوجته.
وأشارت الشرطة البنغالية إلى أنها ألقت القبض على الرجل، بعدما أبلغ جيرانه عما فعله بزوجته، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قناة "تشانيل نيوز آسيا".
ونقلت القناة عن مسؤول الشرطة، شهريار خان: "يبدو أن الرجل شعر بالغضب، عندما وجد شعرة بشرية في وجبة الأرز والحليب، التي حضرتها له زوجته".
وتابع: "يقول الشهود إن الزوج استشاط غضبًا وألقى اللوم عليها بعدم حرصها على نظافة طعامه، وتناول شفرة الحلاقة، وحلق شعر رأسها بالكامل عنوة".
ووجهت الشرطة البنغالية اتهامًا إلى بابلو بـ"التسبب طوعًا في أذى حاد إلى شخص"، وهي جريمة يعاقب عليها في البلاد بالسجن لمدة 14 عاما، ووجهت له أيضا اتهاما آخر بجريمة "خدش حياء" زوجته البالغة من العمر 23 عامًا.