تعرف على الموعد الأمثل للاستحمام؟

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قال المدير العام لشركة التجميل “Foreo” في بريطانيا، بوريس راسبوديك: لا تزال هناك ثمة اختلافات في الرأي بما يتعلق في الموعد الأفضل للاستحمام، لكن من حيث العناية بالبشرة فإن الاستحمام في المساء هو الخيار الأفضل، فحينها تزيل المكياج والزيوت والأوساخ التي تراكمت أثناء اليوم، وهذا أمر واضح فلماذا تريد أن تذهب إلى الفراش متسخا؟.
أظهرت نتائج دراسة أجريت في بريطانيا أن 61% من المواطنين يستحمون في الصباح مما يعرض صحة بشرتهم للخطر.
ومن جهة أخرى يساعد الاستحمام في الصباح في إيقاظك ما يسهل لك التخطيط ليومك، لكن هذا لا يفيد بشرتك.
وفي حال اعتدت الاستحمام في الصباح يمكنك الاستحمام سريعا في المساء وهذا يؤثر إيجابيا على صحة البشرة.
وكشفت الدراسة أيضا أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما عادة ما يستخدمون الهواتف خلال الاستحمام، أما البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 غالبا ما يشربون النبيذ والبيرا خلال الاستحمام، ولكن ما أثار استياء الخبراء هو حقيقة أن بعض المشاركين يستحمون مرتين في الأسبوع أو أقل.