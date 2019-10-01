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السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن حارس الملك سلمان المقتول

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
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وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء الراحل عبد العزيز الفغم.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وافق "الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وبناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم...".

وقتل الفغم، فجر الأحد 29 سبتمبر/ أيلول، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

وعمل اللواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30 عاما. وتخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نقل للخدمة في الحرس الملكي.

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