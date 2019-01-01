ترمب يعترف بـ «أسوأ قرار» ويتحدث عن مقتل آلاف الجنود الامريكيين واسلحة الدمار الشامل

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، التدخل الأميركي في الشرق الأوسط بأنه "أسوأ قرار".

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر: "أنفقت الولايات المتحدة 8 تريليونات دولار في القتال في الشرق الأوسط. لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة. لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر. الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

وأضاف في تغريدة أخرى أنه "في تاريخ بلدنا، ذهبنا إلى الحرب بسبب فرضية خاطئة وغير صحيحة الآن.. أسلحة الدمار الشامل(في اشارة الى غزو العراق ابان حكم جورج بوش في عهد الراحل صدام حسين) .

واضاف ترمب :لم يكن هناك شيء! الآن نحن نعيد ببطء وعناية جنودنا والعسكريين إلى الوطن. ينصب تركيزنا على الصورة الكلية! الولايات المتحدة الأميركية أكبر من أي وقت مضى!".