قيادة أحد أهم المحاور العسكرية التابعة للشرعية تحشد وتتوعد وتوجه رسائل صارمة لهولاء

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد قائد عسكري رفيع بمحافظة تعز ، ان الجيش والأمن قوة رادعة .. متوعدا بضرب كل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

وشدد قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء سمير الصبري، على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشار الى أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجية عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على المليشيا وتثبيت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته، اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الثلاثاء، برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية، ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

ووقف الاجتماع بحضور، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي وأركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات وسير الأوضاع في مدينة التربة.

وأكد اللواء سمير الصبري، على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة..لافتاً الى أن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.

من جهته أكد وكيل أول المحافظة، على ضرورة تعزيز الجهاز الأمني وتمكينه من القيام بمهامه المتمثلة ببسط سيطرة الدولة وفرض هيبتها وإنهاء المخططات الخبيثة للميليشيا الحوثية المزعزعة لأمن واستقرار المناطق المحررة.. داعيا الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد دون الالتفات للمغرضين الذين يسعون دائماً الى زرع الفرقة وتجاوز ذلك بتمكين أدوات الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

وتطرق مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي ، إلى جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة في المحافظة.. مشيراً إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعسكرية واحتياجاتها المرحلة القادمة .كما شهد الاجتماع عدد من الكلمات والمداخلات من قيادات الألوية العسكرية والأجهزة والأمنية وقيادة الجبهات حول الأوضاع في الجبهات