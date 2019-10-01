قتلته ونهبت كل ما لديه .. جريمة اخرى بشعة ترتكبها مليشيات الانتقالي والضحية مواطن من صنعاء تفاصيل جريمة قتل بشعة شهدتها عدن ليلا ومن هو الضحية بسبب اليمن .. اعنف هجوم اماراتي على عُمان واتهامها بتنفيذ اعمال خطيرة وحديث عن انكشاف امر السلطنة وقصة خلية مسقط والتحالف الثلاثي عاجل : تطور لافت يغير المشهد في الجنوب .. الامارات ترضخ وتنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في اليمن وتتخلى عن مليشياتها وعشرات المدرعات تغادر عدن مؤسس أندرويد يشوق لهاتف جديد بتصميم مثير ترامب يصف إجراءات عزله بـ«المهزلة» تقرير حقوقي يرصد إحصائية مروعة لانتهكات الحوثي بحق التعليم 4 ملايين مولود في اليمن منذ بدء الحرب وسط تكتم شديد .. اتفاق وشيك بين الشرعية والانتقالي بحوار جدة اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة
قتلت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات اليوم الاربعاء مواطن يمني من ابناء محافظة صنعاء (شمال) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان محمد عبده ثامر ، يملك قاطرة وهو من أبناء مديرية ارحب بصنعاء ، قتل في مدينة انماء بعدن برصاص مسلحين انفصاليين.
واشارت المصادر الى تعرض قاطرة الضحية والبضائع التي كانت عليها للنهب بعد مقتله .
وامس الثلاثاء عثر على مالك مطاعم الحمراء في عدن عادل دعدع من ابناء شبوة مقتولا بعد ما إخرجه مسلحون من سيارته بخورمكسر أمام فندق الذيباني وقتلوه أمام المارة.