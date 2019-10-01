قتلته ونهبت كل ما لديه .. جريمة اخرى بشعة ترتكبها مليشيات الانتقالي والضحية مواطن من صنعاء

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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قتلت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات اليوم الاربعاء مواطن يمني من ابناء محافظة صنعاء (شمال) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان محمد عبده ثامر ، يملك قاطرة وهو من أبناء مديرية ارحب بصنعاء ، قتل في مدينة انماء بعدن برصاص مسلحين انفصاليين.

واشارت المصادر الى تعرض قاطرة الضحية والبضائع التي كانت عليها للنهب بعد مقتله .

وامس الثلاثاء عثر على مالك مطاعم الحمراء في عدن عادل دعدع من ابناء شبوة مقتولا بعد ما إخرجه مسلحون من سيارته بخورمكسر أمام فندق الذيباني وقتلوه أمام المارة.