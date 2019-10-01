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قتلته ونهبت كل ما لديه .. جريمة اخرى بشعة ترتكبها مليشيات الانتقالي والضحية مواطن من صنعاء

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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الضحية

قتلت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات اليوم الاربعاء مواطن يمني من ابناء محافظة صنعاء (شمال) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان محمد عبده ثامر ، يملك قاطرة وهو من أبناء مديرية ارحب بصنعاء ، قتل في مدينة انماء بعدن برصاص مسلحين انفصاليين. 

واشارت المصادر الى تعرض قاطرة الضحية والبضائع التي كانت عليها للنهب بعد مقتله .

وامس الثلاثاء عثر على مالك مطاعم الحمراء في عدن عادل دعدع من ابناء شبوة مقتولا بعد ما إخرجه مسلحون من سيارته بخورمكسر أمام فندق الذيباني وقتلوه أمام المارة.

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