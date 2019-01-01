تفاصيل جريمة قتل بشعة شهدتها عدن ليلا ومن هو الضحية

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شهدت العاصمة المؤقتة ليل الثلاثاء جريمة قتل بشعة ضحيتها رجل اعمال يمني.
وفي التفاصيل اقدم مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء، على قتل مالك مطعم سياحي في مديرية خور مكسر شرقي العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب مصادر محلية وشهود عيان فان المسلحين اعترضوا طريق مالك مطاعم الحمراء، واسمه عادل دعدع وأجبروه على النزول من سيارته قرب فندق الذيباني، بخور مكسر.
وأطلق المسلحون بعد نزول دعدع من سيارته ، النار عليه، واردوه قتيلاً، ولاذوا بالفرار ، في جريمة غامضة لم تعرف دوافعها ولا هوية الجناة.
ومنذ تمرد مليشيا المجلس الانتقالي، المدعومة اماراتيا، دخلت العاصمة المؤقتة عدن في موجة من الفوضى، وتزايدت عمليات التصفيات والاغتيالات بشكل مخيف، بالإضافة إلى الاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين لما يسمى المجلس الانتقالي.