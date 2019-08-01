عاجل : تطور عسكري لافت سيغير المشهد في الجنوب .. الامارات تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في اليمن وتتخلى عن مليشياتها وعشرات المدرعات تغادر عدن

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر عسكري خاص اليوم الاربعاء، عن انسحاب القوات الاماراتية من قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية (جنوب البلاد).

وقال المصدر لموقع مأرب برس الاخباري ان الامارات انسحبت من قاعدة العند وسحبت منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

فيما افاد شهود عيان لمأرب برس بان الإمارات سحبت عشرات المعدات العسكرية والمدرعات على ظهر احد السفن وغادرت عدن باتجاه أبوظبي.

المصدر العسكري اشار ان السعودية ستحل مكان القوات الاماراتية وان الامارات بدأت بتجريد عدد من مليشيات النخبة والاحزامة التابعة لها من إمكانيات عسكرية مهمة .

يأتي هذا التطور اللافت بالتزامن مع ما يتم يتدواله حول قرب التوصل الى اتفاق ترعاه السعودية بين الشرعية ومايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

ويتضمن الاتفاق في ابرز نقاطه طبقا لتسريبات ومعلومات حصل عليها مأرب برس من مصادر متعددة ، عودة الحكومة الشرعية الى عدن مقابل اشراك الانتقالي في الحكومة بعدد 3 الى اربع وزارات ، وفيما تنسحب الامارات من عدن ؛ ستتولى السعودية المهام بدلا عنها مع عودة الشرعية الى العاصمة المؤقتة.