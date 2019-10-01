مؤسس أندرويد يشوق لهاتف جديد بتصميم مثير ترامب يصف إجراءات عزله بـ«المهزلة» تقرير حقوقي يرصد إحصائية مروعة لانتهكات الحوثي بحق التعليم 4 ملايين مولود في اليمن منذ بدء الحرب وسط تكتم شديد .. اتفاق وشيك بين الشرعية والانتقالي بحوار جدة اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة قوات إماراتية تنسحب من اليمن فورين بوليسي: هل حاولت السعودية استغلال التظاهرات في العراق؟ ملكة جمال موسكو تبيع خاتم زفافها بثمن بخس ولسبب مفاجئ بعد 40 عاما من الحرمان الإيرانيات على موعد لحضور المباريات الخميس المقبل
شارك أندي روبن Andy Rubin، المؤسس المشارك لنظام التشغيل أندرويد والرئيس التنفيذي لشركة Essential، مقطع فيديو وبعض الصور عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر لنموذج شاشة تعمل باللمس بتصميم طويل للغاية، والتي تمثل هاتف الشركة القادم المسمى حاليًا (Project Gem).
وتعرض تغريدات أندي روبن سلسلة من الصور لشاشة تعمل باللمس تبدو وكأنها جهاز تحكم عن بعد، وتوضح الصور وجود ثقب في الواجهة الأمامية ضمن الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا مع وجود أزرار التنقل الأساسية في الأعلى بدلاً من الجزء السفلي.
وتحيط حواف ضيقة للغاية بإطار الشاشة بأكمله، ويمكنك رؤية مكبر صوت صغير عند الحافة العلوية، وهناك خيار المهام المتعددة مع تطبيقات، مثل التقويم؛ والخرائط؛ والطقس؛ وأوبر.
ويتكيف تطبيق الخرائط بنجاح مع ما يسميه الرئيس التنفيذي للشركة الشكل المختلف تمامًا لواجهة المستخدم الطويلة جدًا، ويتميز الجزء الخلفي من هذا الهاتف بكاميرا كبيرة في الأعلى وقارئ بصمات الأصابع تحتها.
ويحتوي الجانب الأيمن من الهاتف على وحدة تحكم صوتية وزر التشغيل، ويبدو أن الهاتف يأتي بأربعة خيارات لونية مشرقة وعاكسة للغاية تتغير عند مشاهدتها من زوايا مختلفة، ويوضح أندي روبن أن الشركة ما زالت تفكر في الألوان.