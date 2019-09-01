ترامب يصف إجراءات عزله بـ«المهزلة»

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله بأنها "مهزلة" مبررا بالتالي قرار منع السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي الإدلاء بشهادته.
وغرد ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا "قد أرغب جدا بإرسال السفير غوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأمريكي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما".
وصعدت إدارة ترامب الثلاثاء المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وكان السفير غوردون سوندلاند وافق على الإدلاء بشهادته "لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة" بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.