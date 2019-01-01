تقرير حقوقي يرصد إحصائية مروعة لانتهكات الحوثي بحق التعليم 4 ملايين مولود في اليمن منذ بدء الحرب وسط تكتم شديد .. «حوار جدة» بين الشرعية و«الانتقالي الجنوبي» نحو اتفاق وشيك اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة قوات إماراتية تنسحب من اليمن فورين بوليسي: هل حاولت السعودية استغلال التظاهرات في العراق؟ ملكة جمال موسكو تبيع خاتم زفافها بثمن بخس ولسبب مفاجئ بعد 40 عاما من الحرمان الإيرانيات على موعد لحضور المباريات الخميس المقبل جريمة مروعة.. تصفية أسرة بالكامل بالرصاص وفاة وأحد من أشهر فناني مصر في الكوميديا
أكد تقرير حقوقي أن الميليشيات الحوثية ارتكبت في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها نحو 30 ألف انتهاك في البيئة التعليمية، في عام واحد، تراوحت بين قتل واعتداءات جنسية واختطاف وتجنيد أطفال وغيرها.
وأصدرت أمانة حقوق الإنسان في صنعاء تقريراً يرصد الجرائم الحوثية منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وحتى الخامس من أكتوبر الحالي. وأشار التقرير المعنون بـ«نحو المجهول» إلى أن التعليم في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية يعاني من وضع مأساوي بتسيد مفاهيم العنف والسلاح ونشر ثقافة الموت والمقابر بين الطلاب والأطفال منهم على وجه الخصوص، إضافة إلى معاناة منسوبي قطاع التعليم من الفصل التعسفي.