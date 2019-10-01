4 ملايين مولود في اليمن منذ بدء الحرب‎

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ولادة 4 ملايين طفل باليمن، منذ بدء الحرب بالبلاد قبل أكثر من أربع سنوات.

وقالت المنظمة الأممية، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على “تويتر”: “وُلد 4 ملايين طفل منذ بداية الحرب بالبلاد، في الوقت الذي تم تسجيل 51 في المئة فقط من المرافق الصحية التي ما زالت قيد العمل”.

وأضافت المنظمة أن “هناك 19.7 مليون يمني يفتقرون إلى الرعاية الصحية“.

واختتمت: “اليمن بحاجة لنا جميعا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.