وسط تكتم شديد .. «حوار جدة» بين الشرعية و«الانتقالي الجنوبي» نحو اتفاق وشيك اليمن تطلب من واشنطن منع بيع آثارها في الولايات المتحدة قوات إماراتية تنسحب من اليمن فورين بوليسي: هل حاولت السعودية استغلال التظاهرات في العراق؟ ملكة جمال موسكو تبيع خاتم زفافها بثمن بخس ولسبب مفاجئ بعد 40 عاما من الحرمان الإيرانيات على موعد لحضور المباريات الخميس المقبل جريمة مروعة.. تصفية أسرة بالكامل بالرصاص وفاة وأحد من أشهر فناني مصر في الكوميديا الوزير «عطية» يوجه دعوة هامة «لليمنيين» في أحدث جولات المحاكمة بينهما.. حضرت الأميرة هيا وغاب حاكم دبي
تقدمت الحكومة اليمنية بطلب إلى واشنطن لمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في الولايات المتحدة.
وقال وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، الثلاثاء، إن اللجنة الاستشارية بالإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 أكتوبر الجاري، لمناقشة طلب اليمن، بحسب وكالة "سبأ".
وأوضح أن الطلب اليمني يأتي بناء على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع سبتمبر الماضي.
وشدد دماج على أن السفارة اليمنية في واشنطن تبذل جهودا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأمريكية.
واتهمت الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، جماعة "أنصار الله" الحوثية بنبش مواقع أثرية وبيع قطع أثرية مستخرجة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما تنفيه الجماعة.
وأعلنت وزارة الثقافة اليمنية، في وقت سابق، عن إحباط السلطات العمانية عملية لتهريب 52 قطعة أثرية يمنية في منفذ المزيونة الحدودي.
ويعاني اليمن، للعام الخامس على التوالي، من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.