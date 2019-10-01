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قوات إماراتية تنسحب من اليمن شفت وكالة رويترز للأنباء عن سحب دولة الأمارات العربية المتحدة بعض من قواتها المتواجدة في مدينة عدن جنوبي اليمن.
ونقلت رويترز عن مسؤولون وشهود إن الإمارات سحبت بعضا من قواتها في مدينة عدن جنوبي اليمن الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لإنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في المدينة.
وقال مسؤولان لرويترز إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.
وقال أربعة موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية وثلاث حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.
وكلنن
وكانت رويترز قد كشفت عن اقتراب الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات من التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات التي وقعت بين الطرفين بسبب الصراع على السلطة في مدينة عدن (جنوب).
وعن تفاصيل الإتفاق قالت المصادر لرويترز إ ن الاتفاق المرتقب سوف يمنح القوات السعودية سيطرة مؤقتة على مدنية عدن التي تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب.