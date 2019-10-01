بعد 40 عاما من الحرمان الإيرانيات على موعد لحضور المباريات الخميس المقبل

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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تستطيع الإيرانيات، اعتبارا من الخميس المقبل، حضور مباريات كرة القدم، التي ظلت طيلة 40 عاما حكرا على الحضور من الرجال.

وقال رئيس الفيفا، "جياني إنفانتينو"، إنه ناقش القضية مع السلطات الإيرانية بعد وفاة مشجعة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوفيت مشجعة كرة القدم الإيرانية "سحر خوداهاري" بعد أسبوعٍ من إشعالها النار في نفسها بعد أن علمت أنها قد تواجه عقوبة السجن لستة أشهرٍ لمحاولتها دخول الاستاد.

وأثار مقتل "سحر" غضبا واسعاً في إيران ودوليا، وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعليق الاتحاد الإيراني لكرة القدم أو حظره من قبل الفيفا.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، بأن المباراة "ستشهد حدثا لافتا، وهو حضور السيدات الإيرانيات للمرة الأولى بعد السماح لهن بذلك، وكان من قبل غير مسموح لهن لبعض الاعتبارات الخاصة".

وقال المدير التنفيذي لتطوير وصيانة الأماكن الرياضية، "حسن كريمي"، في تصريحات لـ"إرنا"، إن 3500 تذكرة لأربعة أماكن مخصصة للسيدات قد تم بيعها، وأنه "من الممكن زيادة العدد أيضًا".

والعام الماضي، وافقت سلطات إيران، على حضور مجموعة قليلة من النساء لمشاهدة المباراة الودية بين إيران وبوليفيا، وهو نفس ما حدث في نهائي دوري أبطال آسيا، بين فريقي برسبوليس وكاشيما إنتلرز، حين تم اختيار نحو 800 امرأة لحضور المباراة، وذلك تحت ضغط من المنظمات الرياضية العالمية، التي هددت طهران بتعليق الرياضة في البلاد.