جريمة مروعة.. تصفية أسرة بالكامل بالرصاص

الأربعاء 09 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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عثرت الشرطة الأمريكية على عائلة بالكامل “متوفية” على إثر حادثة قتل جماعي في منزل بولاية ماساتشوستس، أمس الإثنين.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الأسرة المكونة من 5 أفراد من بينهم اثنين بالغين و3 أطفال تعرضوا فيما يبدو للتصفية في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا على يد أحد أقاربهم.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على ديردري ، ٤٠ عاما، ثم عثر بعد ذلك على الكسيس زاكاردي البالغ من العمر 11 عامًا ، والتوأم ناثانيل وكاثرين زاكاردي البالغ من العمر تسع سنوات وأبيهما جوزيف زكاردي ، 43 عامًا، في مكان آخر داخل المنزل.

وقال شهود عيان إنه عثر على ديردري في الجزء الأسفل من المنزل ثم عثر على جثة الأب والأبناء الثلاثة في أماكن أخرى متفرقة.

وأوضحوا أن الأسرة تعرضت لإطلاق نار كثيف ، لكنه من غير الواضح كيف حدثت الجريمة بالضبط، بينما لا تتوقع الشرطة العثور على أي دليل في وقت قريب.