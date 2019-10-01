وفاة وأحد من أشهر فناني مصر في الكوميديا

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية نبأ وفاة الفنان “الكوميدي” طلعت زكريا عن عمر يناهز الـ59 عام بعد صراع مع المرض.
وفي منشور له عبر حسابه على فيس بوك، نعى عزوز عادل عضو مجلس النقابة الفنان طلعت زكريا مؤكداً أنه ” كان رمزاً من رموز الفن المصرى وسيظل”.
وشارك الفنان المصري في أعمال عدة أبرزها فيلم “طباخ الريس” و “الفيل في المنديل” و “السيد ابو العربي وصل” و “ابو علي” وعددٍ من الأفلام والمسلسلات في تاريخ السينما والتلفزيون المصري.
وأصيب زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ ما نتج عنه دخوله في غيبوبة في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة تعافى منه ليشترك في أحد الأفلام ثم يعود ليتسبب في وفاته في المستشفى.