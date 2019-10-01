الوزير «عطية» يوجه دعوة هامة «لليمنيين»

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دعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية اليوم الثلاثاء " الشعب اليمني الى ترك الخلافات الحزبية والتوحد خلف الشرعية والتحالف.
وطالب الوزير عطية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر , بتوحيد الصف في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن.
وتابع :نحن بحاجة الى توحيد جهود كل شركاء الصف الوطني خلف فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.