أمنية «تعز» تعقد اجتماعاً استثنانياً لمناقشة الاوضاع والمستجدات الأمنية بالمحافظة

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أكد قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن سمير الصبري، اليوم الثلاثاء على أهمية توحيد الصفوف لاستكمال معركة التحرير وتفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن واستقرار المحافظة.
وذكر الصبري أن قيادة محور تعز تعمل ضمن منظومة متكاملة مع الأجهزة الأمنية و السلطة المحلية لحشد كل الجهود وحل أية إشكالات تعيق توحيد الصفوف لتحرير وتأمين المحافظة.
وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً استثنانياً، لمناقشة الاوضاع والمستجدات الامنية والعسكرية بالمحافظة.
وشدد الصبري على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية والأمنية مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تعد قوة رادعة لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم وفق استراتيجة عمل تهدف إلى تحقيق الانتصار على المليشيا وتثبيت الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المحافظة واستقرارها والمساس بحقوق أبنائها.
وشهدت مدينة التربة توتراً أمنياً عقب مقتل 2 من مرافقي محافظ المحافظة، وتم تسليم الجناة اليوم الثلاثاء للجهات المختصة.