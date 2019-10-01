نداء استغاثة لإنقاذ الصحفيين المختطفين لدى «الحوثيين» عقب تعرضهم لهذا الأمر المريع

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد أن الصحفي المختطف لدى جماعة الحوثي منذ 5 أعوام/ حارث حميد تعرض لتدهور مريع في نظره (رؤية العينين) وبات يعاني من صداع مستمر بسبب وانه يحتاج لإجراء عمليات جراحية للعيون.

وكشف البلاغ الذي تلقته منظمة صدى أن الصحفيين الآخرين وهم عبدالخالق عمران ويعاني من انزلاق في العمود الفقري وعصام بلغيث وأصبح مصاب بالرماتيزم بدأ تأثيره على القلب وتدهور النظر عنده بشكل كبير أيضا، وهشام طرموم بات مصاب بمرض الكبد وأكرم الوليدي مصاب بمرض بالسكر وقرحة المعدة، وهشام اليوسفي مصاب بحالة نفسية، وصلاح القاعدي مصاب بضعف حاد وسوء تغذية، وتوفيق المنصوري مصاب بمرض الكبد وتدهور النظر لديه ايضا.

ودانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى استمرار اختطاف ١١ صحفي من قبل جماعة الحوثي منذ ٥ أعوام وتعرضهم للتعذيب الذي تسبب في كثير من الأمراض لهم اغلبها أمراض مزمنة.

كما دانت المنظمة بشدة التعامل اللا إنساني الذي تتعامل به جماعة الحوثي مع المختطفين وتمنعهم من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية والدواء والغذاء ناهيك عن انها تمنع عنهم الملابس التي تقدم إليهم من اهاليهم.

وطالبت منظمة صدى جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الزملاء الصحفيين والالتزام بمعالجتهم وتعويضهم ما خسروه جراء سنوات الاختطاف التي عاشوها في سجونها تم خلالها حرمانهم من أبسط حقوقهم.

كما دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤوليتها الإنسانية والاخلاقية في الإفراج عن الزملاء ومنع استخدام الحوثيين لهم كورقة تفاوضية او محاولة استخدامهم كورقة رابحة للإفراج عن أسرى من قياداتها في صفقات تبادل مع الجيش الوطني.

وأكدت المنظمة أن قضية الزملاء الصحفيين المختطفين انسانية بحتة ونرفض رفضا قاطعا التعامل مع قضيتهم على أنها سياسية او ورقة من أوراق الحرب.

وناشدت العالم ومنظمة الأمم المتحدة وامينها العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ان يسهموا بشكل فعال في حماية الصحفيين اليمنيين وان يضاعفوا جهود التعاون مع الصحفي اليمني ورعايته لينتصر على الوضع السيء الذي يعيشه ويعانيه.