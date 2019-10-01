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تعرّف على أسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء في «عدن وصنعاء»

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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اسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي. 

 

أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:

الدولار شراء 606 إلى 608 البيع 610 إلى 611 ريال. السعودي شراء 159 إلى 159,5 البيع 159,8 إلى 160 ريال.

 

اسعار الصرف في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي:

الدولار شراء 594 إلى 596 البيع 599 إلى 600 ريال. #السعودي شراء 156,3 إلى 156,4 البيع 157 إلى 157,1 ريال.

 
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