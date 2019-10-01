أميرة سعودية تنضم لقناة تلفزيونية

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أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية،، عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.
وأصدر مدير عام القناة، فارس بن حزام، تعديلا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد مرور نحو شهر على تسلمه منصبه، من ضمنها تعيين، ماهر محمد القضيب، مديرا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي، مدير لإدارة الاقتصاد، و"زهران عبد الرحمن الزهراني، مديرا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.
وشملت القرارات تعيين الأميرة، غادة بنت عبد الله آل سعود، رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، فيما كلف، محمد سلمان الحربي، بإدارة الإعلام الجديد، و،حامد محمد العتيبي، بإدارة القسم الرياضي، و،عبد الرحمن صالح الدويس، رئيساً لقسم الجودة.