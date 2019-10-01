بإسناد من طيران التحالف.. قوات ”الشرعية“ تتوغل في معقل ”الحوثي“ بصعدة

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر/تشرين الأول، من احراز تقدما ميدانيا جديدا، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش ”سبتمبر نت“، عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي قوله، “إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار “.

وأضاف ”إن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في ” ليٌة ” الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان”.

ولفت العميد العجابي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.