بإسناد من طيران التحالف.. قوات ”الشرعية“ تتوغل في معقل ”الحوثي“ بصعدة عاجل: سياسي يمني مخضرم يزف البشرى من قلب ”الرياض“ معلنا عن ”مرحلة جديدة“ ويكشف ملامحها وزير التربية يطلع على سير مشاركة الطلاب اليمنيين في الاولمبيادين بيان هام من رئيس الحكومة المصرية ووزيرين بشأن سد النهضة .. عاجل مأدبة عشاء وتكريم تحفيزي لمنتخب الشباب قبيل مغادرته الى الدوحة أبوظبي تقترض 10 مليارات دولار وصادراتها غير النفطية تتراجع 24% دراسات علمية وبحوث تؤكد: من ينام أبكر يحقق درجات أفضل محمد بن زايد يطيح بأحد أشقائه والمزروعي و يعيين 2 من أبنائه في مناصب عليا حساسة عاجل عشائر وقبائل سوريا تعلن موقفها من العملية التركية شمالي سوريا أول الأحزاب السياسية تخرج عن صمتها في العراق دعوة: إلى رحيل الحكومة وحل البرلمان ومحاكمة قتلة المتظاهرين
تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر/تشرين الأول، من احراز تقدما ميدانيا جديدا، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقل موقع الجيش ”سبتمبر نت“، عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي قوله، “إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار “.
وأضاف ”إن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في ” ليٌة ” الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان”.
ولفت العميد العجابي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.
وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.