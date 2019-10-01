وزير التربية يطلع على سير مشاركة الطلاب اليمنيين في الاولمبيادين

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ، اليوم ، على سير مشاركة الطلاب اليمنيين المشاركين في الأولمبياد السابع للرياضيات والأولمبياد الثالث للفيزياء الذي ينظمه مكتب التربية لدول الخليج العربي في العاصمة العمانية مسقط.

ويهدف الاولمبياد خلال الفترة من 6 وحتى 10 أكتوبر الجاري ، إلى تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة الموهوبين، وتعزيز روح التنافس الشريف بين طلبة الدول الأعضاء، واكتشاف الطلبة الموهوبين في هذه العلوم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وبما يملكونه من قدرات ومواهب وإبداعات.

وطاف الوزير لملس ومعه وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور صالح الصوفي ،في قاعات الاختبارات التي يشارك في تأديتها 100طالب وطالبة من دول الخليج واليمن بينهم 9طلاب من بلادنا .

وحث وزير التربية الطلاب اليمنيين المشاركين في الأولمبياد الإقليمي ،على اهمية التنافس الشريف واظهار قدراتهم ومهاراتهم العلمية في الإجابة عن أسئلة الأولمبياد.

الجدير ذكره ان محتوى وأدوات اختباري الرياضيات والفيزياء تتسم بالمعيارين الدولية والتجدد المعرفي المدرسي.