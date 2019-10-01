مأدبة عشاء وتكريم تحفيزي لمنتخب الشباب قبيل مغادرته الى الدوحة

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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نظمت ادارة مطاعم المعلم ومحامص سيف الشام مساء الاثنين في نادي وحدة صنعاء أمسية ومأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب اليمني للشباب واعضاء الجهازين الفني والاداري الذي يستعد لخوض التصفيات الاسيوية القادمة في قطر نوفمبر القادم.

وفي الأمسية أشاد رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان بمبادرة مطاعم المعلم ومحامص سيف الشام .. مؤكدا أهمية العلاقة بين القطاع الخاص والوسط الرياضي والشبابي.

وطالب جمعان لاعبي المنتخب بتقديم مستوى مشرف واستلهام تجربة منتخب الناشئين الذي انتزع مؤخرا بطاقة التأهل الى نهائيات التي سوف تقام العام القادم في البحرين .

فيما ثمن مدير المنتخب مصطفى السهلي دور مطاعم المعلم ومحامص سيف الشام في تنظيم هذه الامسية والتي سيكون لها اثر عميق على المنتخب الذي يستعد لتمثيل اليمن في التصفيات الاسيوية.

واكد السهلي أن اتحاد كرة القدم مستعد للتعاون مع اي جهة لكن في الحدود التي تحافظ على خصوصيات المنتخب بشكل عام واللاعب بشكل خاص.

واثنى لاعب المنتخب محمد طارق على منظمي الامسية مؤكدا في الوقت ذاته بانهم كلاعبين سيبذلون اقصى مجهود من اجل تشريف اليمن ورفع علمها عاليا.

من جانبه رحب مالك مطاعم المعلم ومحامص سيف الشام محمد سيف بلاعبي المنتخب وجهازه الفني والإداري .

واكد سيف ان تنظيم هذه الأمسية يعتبر اقل واجب من مؤسسته تجاه منتخب اليمن للشباب والذي تنتظره مهمة وطنية كبيرة.

وعبر عن أمله في أن يرفع المنتخب الوطني العلم اليمني عاليا .. مبديا ثقته الكبيرة بالكوكبة المميزة من اللاعبين.

وحث سيف اللاعبين على أهمية التكاتف ونشر روح المحبة والاخاء كونها الركيزة الأساسية لنجاح اي مجموعة.

وفي اختتام الأمسية كرمت إدارة مطاعم المعلم ومحامص سيف الشام لاعبي منتخب الشباب وأعضاء الجهاز الفني والاداري بدروع تذكارية وهدايا عينية.