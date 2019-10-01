تحرك دولي جديد يقوده مجلس النواب التابع للشرعية

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كشف اليوم نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة عن تحركات دولي جيديدة لمجلس النواب , حيث أكد أن الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ستقدم للبرلمان الدولي في دورته القادمة التي ستنعقد في صربيا في 12من الشهر الجاري.
جاء هذا خلال لقاء نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة اليوم السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.
وأعرب باصرة عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة.
وأشار الى انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والاعتداء على ممتلكات أعضاء مجلس النواب ومصادرتها واخراج اهاليهم واطفالهم من بيوتهم بالقوة واصدار أحكام سياسية ليس لها مشروعية دستورية ولا قانونية او قضائية.