عاجل : قوات الجيش والمقاومة تزحف من الجنوب وتحرر مناطق واسعة وتصل اولى مناطق محافظة إب

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليوم الثلاثاء انتصارات عسكرية كبيرة في جبهة الضالع (جنوبا) وتمكنت من التقدم باتجاه محافظة إب (وسط اليمن) .

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية حررت مناطق واسعة في قعطبة بالضالع ، ووصلت منطقة الفاخر اولى مناطق محافظة إب.

وذكرت المصادر ان القوات حررت سوق الفاخر شرق قعطبة وتتقدم في حبيل السماعي باتجاه حمك.

كما تم تحرير مناطق القراميد والزبيريات والغشة وحمان وسليم والزمعري والريبي وقسم الفاخر والخرازة وهي مناطق تقع بين الضالع وإب .

واشارت المصادر ان المواجهات خلفت قتلى وجرحى حوثيين ، فيما فرت المليشيات باتجاه إب .