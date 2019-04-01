قائد التمرد في سقطرى يرضخ ويسلم ومدير الأمن الجديد يباشر عمله من مكتبه عاجل : قوات الجيش والمقاومة تزحف من الجنوب وتحرر مناطق واسعة وتصل اولى مناطق محافظة إب تركيا تخرس ترمب وتكسر تهديده .. الجيش التركي يبدأ المهمة وواشنطن تتخلى عن حليفها مبادلة أسير حرب بمختطف مدني وحديثهما بعد اطلاقهما يكشفان حقيقة مايحدث داخل السجون بن بريك يرضخ ويتودد السعودية والانتقالي يتحدث عن موعد التوقيع على الاتفاق شبوة تتعرض لهجوم وعمل تخريبي واصابع الاتهام تشير الى مليشيات الانتقالي منح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري رفيع والشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب .. تفاصيل وبنود اتفاق جدة وهذا موعد التوقيع عليه هكذا احتفل الرئيس الروسي بعيد ميلاده الـ67 هكذا صنعت قارورة ماء نجومية طفل يمني أزمة الوقود تتفاقم في صنعاء... والميلشيات تزايد بها إنسانياً
حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليوم الثلاثاء انتصارات عسكرية كبيرة في جبهة الضالع (جنوبا) وتمكنت من التقدم باتجاه محافظة إب (وسط اليمن) .
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية حررت مناطق واسعة في قعطبة بالضالع ، ووصلت منطقة الفاخر اولى مناطق محافظة إب.
وذكرت المصادر ان القوات حررت سوق الفاخر شرق قعطبة وتتقدم في حبيل السماعي باتجاه حمك.
كما تم تحرير مناطق القراميد والزبيريات والغشة وحمان وسليم والزمعري والريبي وقسم الفاخر والخرازة وهي مناطق تقع بين الضالع وإب .
واشارت المصادر ان المواجهات خلفت قتلى وجرحى حوثيين ، فيما فرت المليشيات باتجاه إب .