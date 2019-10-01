هكذا احتفل الرئيس الروسي بعيد ميلاده الـ67   

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلة نهاية الأسبوع في غابات سيبيريا، عشية الاحتفال بعيد ميلاده الـ67 الذي صادف امس (الاثنين)، برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو، يتنزه وسط الطبيعة ويجمع الفطر.

ونشر الكرملين صورا لبوتين يرتدي فيها ملابس لونها كاكي ونظارات شمس وقبعة وهو يتنزه وسط الطبيعة في جمهورية توفا قرب الحدود مع منغوليا التي تعد من المناطق النائية والفقيرة في روسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما نشر الكرملين فيديو يظهر فيه بوتين وهو يجمع الفطر والتوت البري والصنوبر، أو يستخدم منظاراً، أو يلتقط صوراً ووراءه الجبال، ويقول بصوت تعب: «لقد تسلقنا الجبال فوق السحاب على ارتفاع ألفي متر».

وهذه تغطية إعلامية معهودة بالنسبة لبوتين الذي ظهر في سنوات سابقة في عيد ميلاده وهو يصطاد السمك، أو يحلق بطائرة شراعية مع طيور مهاجرة، أو أثناء الغطس.