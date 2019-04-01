عسكري إيراني يكشف عن عروض دولية لعقد لقاء سعودي ايراني

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خبير
كشف الخبير العسكري والاستراتيجي الإيراني هادي محمدي عن عروض تقدمها عدة دول للوساطة بين إيران والسعودية، ولعقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين كبار من البلدين، من بينها طاجيكستان والعراق وآخرون، مشيرا إلى أن الخارجية الإيرانية صرحت بأن وقف العمليات في اليمن يمكن أن يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة مع الرياض.
وأكد محمدي، في سياق حديثه لراديو سبوتنيك، أن هناك مؤشرات إيجابية حدثت خلال الأيام الماضية، حيث وجدنا تخفيفا للعمليات السعودية في اليمن، وهذا يؤسس لمفاوضات استراتيجية على عدة مستويات، ويمكن أن يحدث مفاوضات جدية ذات أثر استراتيجي باتجاه تخفيف التوترات في المنطقة، لفائدة جميع شعوب المنطقة.
وحول لقاء وزيري النفط الإيراني والسعودي خلال اجتماعات أوبك، قال محمدي: "إن هذا اللقاء روتيني ضمن اللقاءات العادية لمسؤولي أوبك، التي يبحثون خلالها السياسات النفطية، لكن اللقاءات السياسية مع مسؤولي المملكة لم تبدأ بعد".
وأشار محمدي إلى أن مطالبة إيران بوقف دعمها للحوثيين هي مطالب الأطراف المهزومة في اليمن، مشيرا إلى أن أساس الأزمة في المنطقة هي دعم الإرهاب الذي تؤيده أمريكا، ومؤكدا أن وقف الحرب في اليمن سيصب في المصالح الاستراتيجية للسعودية، وقد بدأت بالفعل مفاوضات بين أنصار اللهوالأمريكيين.
وأكد هادي أن الاتهامات للإيرانيين بإشعال الموقف في العراق "غير منطقية" وهدفها "إحداث فتنة جديدة"، مشيرا إلى أن أيران قدمت الدعم للعراق في مواجهة الإرهاب، والشعب والقيادة العراقية يعترفون بهذا الأمر.