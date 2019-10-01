السعودية تصادر 93 ألف سيارة بها خلل قاتل.. تعرف على أنواعها خبير سعودي: «السلام بات قريبا في اليمن».. ما الجديد؟ وكيل محافظة مأرب «مفتاح»: الشهيد الفريق «الشدادي» من الرجال الذين أذاقوا مليشيات الحوثي مرارة الانكسار صدور توجيهات عاجلة من «معين عبد الملك»بشأن الطالبين اللذين احتجزتهم السلطات الروسية بطلب من السفير «الوحيشي» قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر".. من هو ؟ خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج مصدر عسكري بمحور ”شبوة“ يكشف حقيقة انسحاب قوات ”الشرعية“ من ”شقرة“ و”العرقوب“ بأبين قيادي ميداني في كتائب «أبو العباس»يعلن انضمامه الى قوات «الشرعية» وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن . ”حافظ معياد“ يرد على تهم فساد اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها
جمعت السلطات السعودية من الأسواق الآلاف من السيارات، بعد أن اكتشفت وجود خلل بها قد يؤدي إلى حوادث قاتلة.
حيث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية استدعاء أكثر من 93 ألف سيارة بعد اكتشاف "خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل" قائلا إن ذلك قد "يزيد من احتمالية خطر وقوع الحوادث".
جاء ذلك في بيان للوزارة السعودية، حيث أوضحت أن السيارات المقصودة في الاستدعاء مصنعة بين تاريخي 2014 و2018 وهي كالتالي:
- جي أم سي (GMC) من طرازي يوكون وسييرا
- شيفروليه من طرازات تاهو وسوبيربان وسيلفيرادو
- كاديلاك من طراز اسكيليد
وذلك بحسب ما نقل عنها موقع "سي إن إن"
وفقاً لتقرير حكومي صادر عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية في العام 2018، فإن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق مبيعات للسيارات وقطع الغيار في الشرق الأوسط، إذ تمثل المملكة حوالي 40% من جميع السيارات التي تباع في المنطقة.
ويذكر أن لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"سابراك"، ألقت الضوء في تغريدة نهاية يونيو الماضي قالت فيها: "تاريخ طويل من التجارة، المملكة العربية السعودية هي خامس أكبر مستورد للسيارات الأمريكية بإجمالي حجم استيرادات تجاوز 18 مليار دولار خلال السنوات الـ5 الماضية".