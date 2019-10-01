السعودية تصادر 93 ألف سيارة بها خلل قاتل.. تعرف على أنواعها خبير سعودي: «السلام بات قريبا في اليمن».. ما الجديد؟ وكيل محافظة مأرب «مفتاح»: الشهيد الفريق «الشدادي» من الرجال الذين أذاقوا مليشيات الحوثي مرارة الانكسار صدور توجيهات عاجلة من «معين عبد الملك»بشأن الطالبين اللذين احتجزتهم السلطات الروسية بطلب من السفير «الوحيشي» قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر".. من هو ؟ خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج مصدر عسكري بمحور ”شبوة“ يكشف حقيقة انسحاب قوات ”الشرعية“ من ”شقرة“ و”العرقوب“ بأبين قيادي ميداني في كتائب «أبو العباس»يعلن انضمامه الى قوات «الشرعية» وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن . ”حافظ معياد“ يرد على تهم فساد اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها
أكد الدكتور عبدربه مفتاح وكيل محافظة مأرب اليوم الاثنين أن الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي مؤسس الجمهورية الثانية كان من رجال اليمن المخلصين الذين دافعوا عن الوطن والجمهورية والثورة وأذاقوا مليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية وآلياتها العسكرية مرارة الانكسار عند محاولتها غزو مأرب في العام 2015م.
جاء ذلك خلال الحفل الخطابي والفني الذي أقامته وزارة الدفاع والأركان اليوم برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إحياءً للذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الشدادي الذي استشهد وهو يذود عن حياض الوطن في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية في السابع من أكتوبر 2016م.