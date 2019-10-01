وكيل محافظة مأرب «مفتاح»: الشهيد الفريق «الشدادي» من الرجال الذين أذاقوا مليشيات الحوثي مرارة الانكسار

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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أكد الدكتور عبدربه مفتاح وكيل محافظة مأرب اليوم الاثنين أن الشهيد الفريق الركن عبدالرب الشدادي مؤسس الجمهورية الثانية كان من رجال اليمن المخلصين الذين دافعوا عن الوطن والجمهورية والثورة وأذاقوا مليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية وآلياتها العسكرية مرارة الانكسار عند محاولتها غزو مأرب في العام 2015م.

جاء ذلك خلال الحفل الخطابي والفني الذي أقامته وزارة الدفاع والأركان اليوم برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إحياءً للذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق الشدادي الذي استشهد وهو يذود عن حياض الوطن في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية في السابع من أكتوبر 2016م.