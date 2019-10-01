صدور توجيهات عاجلة من «معين عبد الملك»بشأن الطالبين اللذين احتجزتهم السلطات الروسية بطلب من السفير «الوحيشي»

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك اليوم الاثنين توجيهات عاجلة إلى السفارة اليمنية في موسكو بشأن الطالبين اللذين احتجزتهم السلطات الروسية أمام مقر السفارة بطلب من السفير اليمني لدى موسكو أحمد الوحيشي.

وذكر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء في تغريدة بموقع تويتر رصدها مأرب برس :بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك وجه سفارة اليمن في موسكو بالتواصل مع الجانب الروسي والعمل بشكل عاجل الإفراج عن الطالبين اللذين احتجزتهم السلطات الروسية أمام مقر السفارة اليمنية»

وكانت الشرطة الروسية، قد اعتقلت اليوم الاثنين، طالبين يمنيين بطلب من السفير اليمني لدى موسكو أحمد الوحيشي.

وقالت مصادر، إن الشرطة الروسية اعتقلت "واس سعيد شريف، و يوسف مرعي" على خلفية الاحتجاجات التي نظمها الطلاب اليمنيين للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتوقفة منذ عام.

وقال الطلاب المحتجون في تسجيل مصور نشر على صفحة "طالبات اليمن في الخارج": "إن السفير الوحيشي استدعى الشرطة الروسية لتفريق وقفتهم الاحتجاجية أمام السفارة، واعتقال ثلاثة من زملائهم".

وناشد طلبة اليمن في موسكو وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بالتدخل العاجل وإيقاف العبث الذي يمارسه السفير الوحيشي، بحق الطلاب اليمنيين.

وقال الطالب المحتجز واس شريف في حديث لأحد الصحفيين:" إن السفارة استدعت الشرطة بدعوى إننا نزعج البعثة الدبلوماسية".و "حاليا نحن في الحجز وتم توقيعنا على محضر بمخالفة النظام الروسي والاعتداء على السيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة".

وأشار إلى أن الشرطة أبلغت السفير (الوحيشي) بأن يرسل مندوب لاستكمال الإجراءات إلا أن السفير رفض، بحجة أن دوام السفارة أنتهى".

وكانت السفارة اليمنية قد أغلقت أبوابها أمام الطلبة المطالبين بمستحقاتهم، ما استدعاهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المبنى.

في السياق، أدان إتحاد طلاب اليمن المبتعثين في ألمانيا الإنتهاكات التي تعرض لها الطلاب في روسيا من قطع لمستحقاتهم المالية وتهديدهم وعدم صرف مستحقات الطالبات والتسبب بإعتقالات للطلاب وأضرار قد تؤدي لترحيلهم.

وقال الاتحاد في بلاغ صحفي له إن "مسؤولية السفارة والسفير هي أن تخدم مصالح الطلاب واليمنيين في بلدها وأن يكونوا عونا لهم وتفتح السفارة أبوابها لطلباتهم وحل مشاكلهم".

واعتبر البلاغ ما قام السفير أحمد الوحيشي سلوك "لا يمثل اليمن ولا الأعراف الدبلوماسية والقانون اليمني". مطالباً الحكومة ورئاسة الجمهورية بإقالة ومحاسبة السفير أحمد الوحيشي على إنتهاكاته فيما يخص الطلاب والجالية اليمنية في روسيا.