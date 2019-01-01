قصة طيار يمني انقض على موقع للجيش الإسرائيلي ودمره بالكامل في "حرب أكتوبر".. من هو ؟ خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج مصدر عسكري بمحور ”شبوة“ يكشف حقيقة انسحاب قوات ”الشرعية“ من ”شقرة“ و”العرقوب“ بأبين قيادي ميداني في كتائب «أبو العباس»يعلن انضمامه الى قوات «الشرعية» وزير يمني: الامارات دولة احتلال ولن تنسحب من اليمن . ”حافظ معياد“ يرد على تهم فساد اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها القيادة السعودية تستجيب لضغوطات ”هادي“ ومطالبه بمغادرة الامارات ومصادر رفيعة تحذر من ”فخ“ خبر مرعب لكل نساء العالم .. طلاء الأظافر قاتل معلومات عن الذين يستخدمون اليد اليسرى أمريكا تخضع لتركيا ..وترامب يعلن خروجه من الحروب السخيفة التي لا نهاية لها .. وتحركات عسكرية تركية تربك حسابات خصومها
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، عن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام الجاري 2019م .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري قوله، إنه "تم تحويل المستحقات من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".
وأكد أن الرسوم الدراسية لعامي 2018/2019 في طريقها لاستكمال الإجراءات للتحويل وان قطاع البعثات على وشك الانتهاء من الربع الثالث.
وكان الطلاب المبتعثون إلى خارج البلاد، ناشدوا قبل أيام، الحكومة اليمنية المعترف بسرعة سداد رسومهم الدراسية، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ستة أشهر، كما نفذوا وقفات احتجاجية في عدد من سفارات اليمن بالخارج.