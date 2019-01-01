خبر سار لكافة الطلاب «اليمنيين» المبتعثين في الخارج

الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، عن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام الجاري 2019م .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري قوله، إنه "تم تحويل المستحقات من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الأيام القريبة القادمة".

وأكد أن الرسوم الدراسية لعامي 2018/2019 في طريقها لاستكمال الإجراءات للتحويل وان قطاع البعثات على وشك الانتهاء من الربع الثالث.

وكان الطلاب المبتعثون إلى خارج البلاد، ناشدوا قبل أيام، الحكومة اليمنية المعترف بسرعة سداد رسومهم الدراسية، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ستة أشهر، كما نفذوا وقفات احتجاجية في عدد من سفارات اليمن بالخارج.